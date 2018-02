Pirozzi: ufficio sisma usato dal Pd per ricollocare gli amici

“Apprendo da ilfattoquotidiano.it, che l’ex Ragioniere Generale del Comune Roma ai tempi di Ignazio Marino, Stefano Fermante, uscito dal Campidoglio pochi mesi dopo l’arrivo della Raggi e ricollocato da Zingaretti – la cui corrente del Pd era l’artefice della candidatura del chirurgo a sindaco di Roma – percepisce dalla Regione Lazio 247.000 euro di stipendio per dirigere l’Ufficio Sisma, che si occupa della ricostruzione nei comuni del Lazio coinvolti nel terremoto del 2016. Io Senza nulla togliere a Fermante, lo stipendio mi sembra altino”.

Così in una nota Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice e candidato alla presidenza della Regione Lazio. “Ed è bizzarro il fatto che un pur ottimo ragioniere stia a capo di un organo tecnico che si occupa di ricostruzione. Mancavano architetti, ingegneri o geologi amici da ricollocare?

Inoltre, per i funzionari distaccati o comandati presso l’Ufficio Sisma, è previsto un bonus che nel complesso raggiunge i 125.000 euro. Chiedo agli esponenti di tutti i partiti cosa ne pensano di chi usa la ricostruzione come un mezzo per ricollocare gli amici o gli amici degli amici, legati tra loro dall’appartenenza politica o per aumentare lo stipendio di un ristretto gruppo di “fortunati”. ASKANEWS