Voto estero, Lega: attivata la mail anti brogli

ROMA, 22 FEB – “La Lega è in tutto il mondo, per la prima volta. In ogni Paese abbiamo i nostri ambasciatori pronti a portare la lotta per le identità al servizio di tutti gli italiani all’estero. Altri partiti hanno a cuore gli immigrati stranieri in Italia, noi invece abbiamo gli emigrati italiani tra le nostre priorità. E per tutelare il voto abbiamo attivato un canale mail per raccogliere le segnalazioni relative a eventuali situazioni poco chiare e al rischio brogli. Basta mandare una mail a leganelmondo@gmail.com. Perché il voto è una cosa seria e vogliamo tutelarlo anche all’estero”.

Così il responsabile della Lega nel mondo, europarlamentare e vicesegretario federale della Lega Lorenzo Fontana.

Ufficio Stampa On. Lorenzo Fontana