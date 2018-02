Spaccio di droga: 23enne del Gambia arrestato 2 volte in 4 giorni

AOSTA, 23 FEB – Ha provato a liberarsi di 146 grammi di marijuana ma è stato notato dai finanzieri: con questa accusa Samba Danjo, ventitreenne del Gambia irregolare in Italia, è stato arrestato fuori dalla stazione ferroviaria di Aosta. Già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi, solo quattro giorni fa era stato arrestato a Milano – fanno sapere le fiamme gialle – per spaccio di stupefacenti.

Il giovane è stato controllato giovedì sera dagli uomini del Gruppo Aosta della guardia di finanza, coadiuvati da due unità cinofile. Alla vista dei militari ha gettato in un cestino lo stupefacente conservato in un involucro, successivamente recuperato dalle fiamme gialle. All’esito della perquisizione personale, sono stati rinvenuti altri tre grammi di marijuana. Il processo per direttissima in tribunale (pm Luca Ceccanti) è stato rinviato dal giudice al prossimo 15 marzo. ansa