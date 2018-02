Gentiloni scrive agli elettori: “chiedo fiducia, sono uno dei fondatori del Pd”

“Caro…, sarò candidato alla Camera nel collegio Roma 1, dove lei risiede” e “le chiedo di scegliermi come suo rappresentante in Parlamento, le chiedo di darmi fiducia”. Firmato, Paolo Gentiloni. Il premier ha inviato una lettera ai suoi elettori romani in vista del 4 marzo.

Una missiva in cui il nome mittente, Paolo Gentiloni, è accompagnato da una spiegazione del suo ruolo (“come lei sa da oltre un anno ho la responsabilità di guidare il governo”, come se la gente non lo sapesse già a sue spese) e al Pd (“sono stato uno dei fondatori del Partito democratico“). Gentiloni scrive: “Abito qui da una vita, quasi sessant’anni” e “dunque mi candido per dare una mano alla mia città. Ho lavorato per sette anni al comune di Roma”.

Poi l’accenno al pessimo lavoro svolto al governo: “L’Italia sta lasciandosi alle spalle la crisi più grave dal dopoguerra. Ma c’è ancora tanto da fare”; “nessun trionfalismo e soprattuto guai a buttar via i primi risultati ottenuti col sacrificio degli italiani”. Alla fine, la promessa: “Se sarò eletto, potrà contare su di me”.