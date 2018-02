Pd, Gentiloni è sicuro: “gli italiani vogliono la continuità”

ROMA, 22 FEB – “Non sono d’accordo sul vedere come queste elezioni come un salto nel buio, certo sarà importante che forze più affidabili, e dal mio punto vista innanzitutto il centrosinistra, abbiano un ruolo fondamentale per non buttare via i risultati raggiunti. Non ho paura del baratro, gli italiani vogliono la continuità”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a Porta a Porta, in onda stasera.