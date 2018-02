Droga, scoperta rete criminale di nordafricani a Bologna

BOLOGNA, 22 FEB – C’era una rete organizzata dietro gli spacciatori di strada che vendono eroina e cocaina nella zona universitaria di Bologna, in grado di smerciare fino a due chilogrammi di sostanza al mese e con almeno tre nascondigli in città. Lo hanno scoperto i Carabinieri della Compagnia Bologna Centro al termine dell’indagine ‘Alfa 31’ che ha portato alla cattura di 5 persone, 4 tunisini e un marocchino, accusati di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

Uno è in carcere, con un ordine di custodia cautelare, tre sono agli arresti domiciliari mentre per un quinto è stato disposto un divieto di dimora a Bologna. Ma sono circa una ventina in tutto le persone indagate nell’inchiesta coordinata dalla Procura.

I Carabinieri hanno anche individuato tre ‘covi’ della banda, in altrettanti appartamenti messi a disposizione da conoscenti o clienti compiacenti. I Carabinieri stanno lavorando anche per risalire ai fornitori della droga, in arrivo dal Medio Oriente attraverso la Russia. (ANSA)