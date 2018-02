CasaPound a Torino: antifascisti respinti con gli idranti

Tafferugli a Torino durante il corteo antifascista contro CasaPound. I manifestanti, in centinaia, sono arrivati a ridosso del cordone con cui le forze dell’ordine hanno sbarrato corso Vittorio Emanuele per tentare di raggiungere l’albergo in cui è previsto un comizio elettorale di Simone Di Stefano. Hanno rovesciato cassonetti, lanciato sassi e bottiglie contro la polizia e fatto scoppiare alcuni petardi. Schierate per evitare scontri oltre 100 unità delle forze dell’ordine.

Al tentativo di forzare il blocco la polizia ha risposto con idranti e una brevissima carica di alleggerimento.