Attacco hacker di Anonymous contro Salvini: online 70mila mail

Attacco hacker contro i siti della Lega e di Salvinipremier. E’ quanto appena rivendicato dal blog di ‘Anonymous Italia’, che posta una foto del leader della Lega, ‘camuffato’ da maiale, con la bandiera di Casapound e una croce celtica. “Salvini, vuoi diventare il premier della Nazione – si legge nel testo – ma a causa della tua incompetenza, nemmeno gli iscritti al tuo blog possono stare tranquilli”.

“La vostra politica è fallimentare sotto ogni punto di vista, avete rubato puntando su menzogne, e dimostrandovi peggiori di quelli che dovevate sostituire e per questo motivo abbiamo deciso di rendere pubbliche più di 70.000 email dei tuoi iscritti e non solo, anche email personali, un dump gentilmente preso dagli amici di #anonplus, perché voi capiate che la sicurezza alla quale dovete fare attenzione non è solo sulle strade, ma anche in rete, e la guerra ora si combatte su fronti molto più subdoli”, si legge ancora.

“Noi siamo vigili, noi non dimentichiamo la storia, e vi staremo col fiato sul collo ogni qualvolta voi continuerete con la vostra malafede. Avete voluto usare la rete, senza nemmeno comprendere cosa fosse, ma tutti i nodi prima o poi vengono al pettine, e noi siamo qui ad aspettarvi”, conlcude il post. ADNKRONOS