Milano, i Radicali regalano marijuana: “legalizzatela”

Ancora una volta in piazza per lanciare un messaggio forte e chiaro: legalizzatela. Con un gazebo montato in piazza Castello, i Radicali Italiani hanno distribuito cannabis a tutti coloro che si sono avvicinati al banchetto.

Il contenuto di THC inferiore allo 0,6% ha evitato il sequestro del’erba e la denuncia da parte della Digos presente con due uomini in borghese. Una soglia che ne consente la distribuzione e la vendita in maniera legale.

I radicali non sono nuove ad iniziative di questo tipo, l’ultima solo pochi mesi fa alle Colonne di San Lorenzo quando, a margine di un corso di coltivazione della cannabis, furono distribuiti dei semi. Il fatto costò la denuncia all’attuale segretario e al presidente di Radicali Italiani Milano per istigazione a delinquere.

La campagna continua con numerosi banchetti organizzati anche nei prossimi giorni da Radicali Italiani in vari punti della città.

