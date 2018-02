Firenze, il pass alla moglie di Renzi: pubblicate le prove, altro che fake news!

Il documento è stato pubblicato su Facebook da Giovanni Donzelli che scrive

“Ecco le prove, altro che fake news.

Ci dispiace per Renzi: la versione dei fatti non è nostra, ma è scritta nero su bianco dalla Sas, società che si occupa dei permessi per il Comune di Firenze governato dal suo amico Nardella. Sono loro che ci hanno spiegato perché Agnese Landini può parcheggiare gratis in tutta Firenze e circolare liberamente nelle aree pedonali.

Un privilegio che nessun residente ha.

Noi i documenti li pubblichiamo”

Questo il post di Renzi su Facebook, che aveva parlato di fakenews