Procedimento disciplinare contro il prof aggredito da un alunno

“Gentile ministro Fedeli, mi sono chiesto, se è ammissibile per buonsenso e messaggio educativo che un docente aggredito, ingiuriato, minacciato e abbandonato a se stesso, debba anche difendersi dal fuoco amico di un sistema che dovrebbe tutelare i propri lavoratori e non certo difendere aggressori e mandanti con un incomprensibile silenzio. Mi sono chiesto come mai la parola di minorenni diseducati e le minacce di famiglie aggressive, debbano mettere in discussione la serietà e la professionalità di chi, ogni giorno, lavora per costruire non solo conoscenza e competenza, ma anche le donne e gli uomini di domani”.

Giuseppe Falzone, docente della scuola Casteller di Paese, in provincia di Treviso ha inviato una lunga lettera alla ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, dopo l’aggressione subita in classe, prima di Natale, da parte di uno dei suoi studenti. La missiva è stata pubblicata da Il Gazzettino.

Docente aggredito a scuola

I genitori dell’alunno erano andati a scuola dopo che il loro figlio aveva raccontato di essere stato rimproverato dal docente che lo aveva richiamato per aver trasgredito il regolamento scolastico. Da qui il colloquio con padre e madre, finito a spinte e ceffoni. Sul caso sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, ma, al momento, c’è anche un procedimento disciplinare nei confronti del professore. Nessuna sanzione, per il momento, per l’alunno. Il docente svela anche di essere andato in cura da specialisti per superare il periodo di difficoltà, costretto a rielaborare rabbia e sdegno. La lettera del prof contiene anche un appello a difesa di quei professori, finiti nel mirino di alunni “diseducati”.

L’appello alla Fedeli

“Signor ministro, con questa mia lettera oltre a portare alla sua attenzione i fatti e appellarmi a un suo intervento specifico, poco modestamente vorrei rassicurare le famiglie che la scuola, quella vera, quella autentica ed educativa, vituperata e costretta alla mediocrità, grida con forza il suo sdegno verso la violenza e l’ignoranza. Se non si introducono urgentemente norme a tutela di quel corpo docente che esprime ancora valori, passione e coerenza in un universo scolastico che si disgrega nei significati profondi, si rischia di minare irreparabilmente le basi del nostro futuro”.

