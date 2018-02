Pd, Gentiloni: “non confondere le cifre del Pil con la situazione delle famiglie”

“Questo non è il tempo delle favole, ma di chi ha dimostrato di saper agire, o almeno di mettercela tutta. Questo hanno fatto i nostri governi in questi anni. Siamo riusciti a fare delle cose accompagnando l’Italia nella sua ripresa“.

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, durante l’appuntamento “Periferie al centro”, organizzato dal Pd a sostegno di Giorgio Gori, candidato del centrosinistra alla presidenza della Lombardia.

“Dobbiamo avere due convinzioni molto chiare. La prima è che sarebbe una follia, dopo i sacrifici fatti dai lavoratori, dalle imprese e dalle famiglia per tirarsi fuori dai guai, andare fuori strada e buttare a mare i risultati. Non possiamo permettercelo come Paese. La seconda è che dobbiamo avere altrettanto chiaro che i risultati sono solo la base preliminare per gli obiettivi che dobbiamo proporci. Guai a noi se confondiamo le cifre del Pil con la situazione dei nostri quartieri, delle nostre famiglie e delle nostre comunità” ha aggiunto il premier.