Di Stefano risponde alla Boldrini: Casapound non puo’ essere sciolta con un decreto legge ”La Boldrini ha parlato solo di Ius Soli in questi ultimi anni, ora che e’ in campagna elettorale parla di antifascismo e lavoro. Una cosa e’ certa, Casapound non puo’ essere sciolta con un decreto legge”. Queste la parole di Simone Di Stefano, leader di Casapound, a margine dell’incontro per la presentazione dei candidati in Campania. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Boldrini: i gruppi che si ispirano al fascismo vanno sciolti

”Tutti i gruppi che si ispirano ai neofascisti vanno sciolti”. Queste le parole di Laura Boldrini, presidente della Camera, pronunciate ieri durante un incontro elettorale organizzato da ‘Liberi e Uguali’ al quartiere Niguarda, a Milano.