D’Alema: sbagliato dire che tutto va bene, il Pd non vincerà

“E’ lunare pensare che il Pd vinca le elezioni” perchè “io sono tra la gente e vedo che c’è disagio e sofferenza e quando si sente dire da Roma che tutto va bene questo genera rabbia”. Lo ha detto Massimo D’Alema di Liberi e Uguali in diretta a Circo Massimo su Radio Capital. “Gran parte delle persone che incontro voteranno centrodestra o M5S, nel mezzogiorno è prevalentemente così”, così il Pd “pagherà il prezzo alla legge elettorale che ha fatto” anche con l’obiettivo di “schiacciarci”, ha sottolineato.

“Se il Pd perde le elezioni – ha aggiunto – mi pare difficile dare l’incarico a Gentiloni”. “Diciamo la verità, non si può votare Gentiloni con questa legge elettorale si vota Renzi e non Gentiloni” e poi “se ci fossero dubbi su questo Renzi ha fatto liste con stile padronale… Quindi non si vota per Gentiloni ma per Renzi. A Romano Prodi dico con grande amicizia che dicendo che vota Insieme voterà per Casini e per Renzi, e ritengo che non sia utile nè al paese, nè al centrosinistra”. (askanews)