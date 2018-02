Boldrini di nuovo contro Facebook: “sta perdendo il controllo”

ROMA, 19 FEB – “Credo che Facebook stia perdendo il controllo del meccanismo che nasce per mettere insieme le persone, per condividere, ma sta diventando qualcosa di diverso. Lo stesso Zuckerberg ha detto che forse questa cosa sta andando oltre le aspettative, ha anche ammesso un’influenza nelle elezioni Usa, ci sono inchieste in corso al Congresso americano, si parla di interferenze pesanti di altri Stati. In Italia si sta evincendo anche adesso che ci sono soggetti terzi che stanno cercando di influenzare, attraverso la produzione di centinaia di tweet, l’opinione pubblica”.

Lo dice a Sky TG24 la presidente della Camera Laura Boldrini, parlando dei gruppi che inneggiano al fascismo . “Io – prosegue – scrissi a Zuckerberg dicendo che per noi l’apologia di fascismo è reato e che certe pagine dovevano essere chiuse. La risposta è stata molto deludente: mi dissero che hanno policy internazionali e che non sempre sono tenuti ad applicare le legislazioni nazionali”. (ANSA)