M5s: ‘accogliere i rifugiati ambientali, non possiamo far finta che i cambiamenti climatici non esistono’

NEWS, POLITICA domenica, 18, febbraio, 2018

LAURA FERRARA (M5S) HANNO DIRITTO ANCHE I MIGRANTI CLIMATICI “ABBIAMO PRESENTATO EMENDAMENTI SUI RIFUGIATI AMBIENTALI NON POSSIAMO FAR FINTA CHE I CAMBIAMENTI CLIMATICI NON ESISTANO”

LAURA FERRARA (M5S) VOGLIAMO I MIGRANTI CLIMATICI "ABBIAMO PRESENTATO EMENDAMENTI SUI RIFUGIATI AMBIENTALI NON POSSIAMO FAR FINTA CHE I CAMBIAMENTI CLIMATICI NON ESISTANO"

LAURA FERRARA (M5S) HANNO DIRITTO ANCHE I MIGRANTI CLIMATICI "ABBIAMO PRESENTATO EMENDAMENTI SUI RIFUGIATI AMBIENTALI NON POSSIAMO FAR FINTA CHE I CAMBIAMENTI CLIMATICI NON ESISTANO"

Geplaatst door IL Grande Inganno op woensdag 14 februari 2018



   

 

 

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