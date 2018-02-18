M5s: ‘accogliere i rifugiati ambientali, non possiamo far finta che i cambiamenti climatici non esistono’NEWS, POLITICA domenica, 18, febbraio, 2018
LAURA FERRARA (M5S) HANNO DIRITTO ANCHE I MIGRANTI CLIMATICI “ABBIAMO PRESENTATO EMENDAMENTI SUI RIFUGIATI AMBIENTALI NON POSSIAMO FAR FINTA CHE I CAMBIAMENTI CLIMATICI NON ESISTANO”
LAURA FERRARA (M5S) VOGLIAMO I MIGRANTI CLIMATICI "ABBIAMO PRESENTATO EMENDAMENTI SUI RIFUGIATI AMBIENTALI NON POSSIAMO FAR FINTA CHE I CAMBIAMENTI CLIMATICI NON ESISTANO"
LAURA FERRARA (M5S) HANNO DIRITTO ANCHE I MIGRANTI CLIMATICI "ABBIAMO PRESENTATO EMENDAMENTI SUI RIFUGIATI AMBIENTALI NON POSSIAMO FAR FINTA CHE I CAMBIAMENTI CLIMATICI NON ESISTANO"
Geplaatst door IL Grande Inganno op woensdag 14 februari 2018