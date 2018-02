Ficarra e Picone contro Salvini: “La Sicilia è più bella senza di te”

Striscia la Notizia, tramite i conduttori Ficarra e Picone, a gamba tesa sulla campagna elettorale. Già, perché i due, dal loro profilo Twitter, si spendono in un durissimo attacco a Matteo Salvini. Poche parole per dargli contro. Prima riprendono una dichiarazione del leader della Lega, il quale ha affermato: “Ogni volta che torno in Sicilia la trovo sempre più bella”. Dunque aggiungono: “E devi vedere quant’è bella quando non ci sei tu”, aggiungendo l’hashtag #Striscia.