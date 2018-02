Renzi: il Pd è l’unico argine all’estremismo

“Chi vota a destra non vota Berlusconi stavolta, vota Salvini. Oggi il Pd è l’unica forza politica che contrasta l’estremismo grillino e anche quello in camicia verde”. Così il segretario del Pd Matteo Renzi si rivolge alla platea degli industriali partenopei nel corso del primo degli appuntamenti previsti oggi in città.

“Noi sappiamo cosa pensano del sud – aggiunge – ma quel che pensano in economia è quasi peggio. Quando uno parla di dazi e protezionismo davanti a potenzialità delle nostre aziende… La nostra posizione è semplice: stare dentro l’Europa da protagonisti investendo sul Sud senza libri dei sogni, ma concretizzando tutto quello che è stato fatto in questi anni”. ASKANEWS

CERTO… LO ABBIAMO VISTO A PIACENZA E A BOLOGNA CHE COSA SIETE CAPACI DI ARGINARE … o di istigare.

Flat tax, un’aliquota unica delle tasse: si puo’ fare? Sì. Anzi si deve.