LeU, Boldrini: “siamo già al 6/7%, la Lega ha poco piu’ di noi”

“A volte i sondaggi non ci azzeccano. Non mi avventurerei a fare degli scenari, il 40 per cento degli italiani non sa ancora chi voterà. Leu è un partito che ha solo pochi mesi. Siamo già al 6/7 per cento, la Lega esiste da più di trent’anni e ha poco più di noi. Quindi Salvini si deve fare qualche domanda”.

Lo ha detto la presidente della Camera e candidata per LeU a Milano Laura Boldrini, a margine di un incontro ai Chiostri dell’Umanitaria a Milano.

“Dobbiamo convincere gli indecisi – ha aggiunto Boldrini – che Liberi e Uguali è un partito che mette al centro la lotta per le diseguaglianze, all’evasione fiscale, che vuole una società più giusta e più equa, che vuole dare una prospettiva di lavoro meno precarie, che mette le donne al centro dello sviluppo della nostra società”. (askanews)