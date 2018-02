Boldrini e la balla sulla sanatoria degli immigrati del centrodestra

tv.liberoquotidiano.it

A Check Room, l’appuntamento quotidiano in onda alle 20.50 su SkyTg24, si parlava di immigrazione. Fact checking, dunque, sulle dichiarazioni dei leader circa immigrazione e dintorni. E si scopre che Laura Boldrini non abbia esitato a mentire anche su un tema a lei così caro. Menzogna per dare contro al centrodestra: secondo la presidenta, infatti, i governi di centrodestra avrebbero sanato 1 milione di immigrati perché “non riuscivano a rimandarli indietro”.

E se la stima sul milione di immigrati sanati è sostanzialmente corretta, la falsità sta nel non riuscire a rimandarli indietro. “Si tratta di colf e badanti, gente che lavorava – sottolineano a Sky -. La sanatoria è stata quasi un atto dovuto, non la conseguenza dei mancati respingimenti”.