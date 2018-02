BANCHE, Repubblica di San Marino: un imbroglio Grande e Generale?

Repubblica di San Marino: Un imbroglio Grande e Generale? – I conti di Banca Centrale dal 2010 al 2014 certificati dallo stesso Auditor di due delle liquidate.

17 febbraio 2018

In merito alle vicende e alla situazione che sta ormai avvolgendo come una cappa pestilenziale le finanze della Repubblica di San Marino non ci si stupisce di quanto sta accadendo, considerando che le Istituzioni locali hanno permesso che la stessa Società di Auditing, addirittura a firma della stessa persona e negli stessi anni (dal 2010 al 2014), potesse certificare la correttezza sia dei bilanci di Banca Commerciale Sammarinese, chiusa da Banca Centrale della RSM per i motivi che si sanno e che non c’entrano con la liquidità dell’Istituto, così come quelli di Asset Banca finita in modo analogo alla precedente sempre per Ordine di BCSM, nonché quelli della stessa Banca Centrale della RSM che avrebbe dovuto vigilare sulle sopracitate.

Ogni ulteriore commento parrebbe superfluo.

Fonte https://segretidibanca.wordpress.com