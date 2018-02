Minniti nella Grande Moschea di Roma: “E’ un onore essere qui”

ROMA, 16 FEB – “E’ un’emozione e un onore essere qui, per me è la prima volta e nel momento in cui si entra in un luogo istituzionalmente votato al culto ci si sente sempre messi alla prova”.

Lo ha detto il ministro dell’Interno, Marco Minniti, entrando alla Grande Moschea di Roma dove ha partecipato al convegno ‘Musulmani e italiani insieme per una società coesa’, organizzato in occasione dell’uscita del nuovo numero della rivista Limes dal titolo ‘Musulmani europei’.

Al termine del convegno il ministro è entrato nel grande luogo di preghiera togliendosi le scarpe come vuole la religione islamica. Ad accoglierlo, tra gli altri, il presidente del Centro islamico culturale d’Italia, Khalid Chaouki. (ANSA)