Un altro massone in lista, caos nel M5s

M5S alle prese con un altro massone tra le proprie file. Dopo il caso del candidato di Castellammare di Stabia Lello Vitiello, questa volta è il turno di Piero Landi, candidato a Lucca nel collegio uninominale della Camera e che secondo ‘Il Foglio’ risulterebbe iscritto alla loggia Francesco Burlamacchi.

A quanto apprende l’Adnkronos, anche nel suo caso i vertici pentastellati sarebbero pronti ad adottare il pugno duro espellendolo dal Movimento e chiedendogli di sottoscrivere un impegno a dimettersi in caso di elezione. Stessa soluzione adottata per Vitiello e per i parlamentari coinvolti nel caso rimborsopoli.