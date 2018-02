Tagli alla sanità, si dimette responsabile Pronto Soccorso Iglesias

“ESASPERATA DALLA SITUAZIONE EMERGENZA“, POCHI MEZZI E MEDICI. Cagliari, 13 feb. – “La responsabile del pronto soccorso del Cto di Iglesias si e’ dimessa. Una situazione ormai insostenibile, ha portato alle dimissioni della responsabile costretta a fronteggiare una situazione gravissima, senza piu’ un posto letto di degenza preventiva, con scarsi mezzi e medici ridotti all’osso”.

È la denuncia del deputato di Unidos Mauro Pili, che sottolinea come la decisione della responsabile sia “quasi certamente collegata all’emergenza che ho denunciato due notti fa quando il pronto soccorso di Iglesias era saturo e i reparti di medicina di Carbonia, Iglesias e San Gavino non avevano piu’ un posto letto. Si e’ trattato di un ennesimo punto critico- sottolinea- che ha generato l’esasperazione della struttura che paga scelte altrui nella governance sanitaria del sud Sardegna e non solo”. (Api/ Dire)