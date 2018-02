Florida, sparatoria in una scuola di Parkland: ci sono vittime

Una sparatoria ha avuto luogo in una scuola superiore di Parkland, in Florida. Sul posto sono accorse le forze dell’ordine e soccorsi in maniera massiccia – stando alle immagini diffuse dalla Cnn – e agenti delle forze speciali avrebbero fatto irruzione in un edificio. L’autore sarebbe uno studente di 20 anni. Il campus si estende per una vasta area. La scuola accoglie circa 3000 studenti.

Ci sarebbero almeno tre morti, secondo la Abc. Anche altri media, tra cui la Cbs, riportano di alcune vittime e almeno 50 feriti

Le forze dell’ordine sul posto hanno ordinato agli studenti di barricarsi all’interno degli edifici del campus.

Un alunno membro delle riserve dell’esercito degli Stati Uniti, arruolato nel programma di training junior, e con alcuni problemi psichici. Sarebbe stato lui ad entrare armato di fucile nel liceo Douglas di Parkland, in Florida.