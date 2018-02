Renzi: abbiamo combattuto la corruzione, prendete lezioni da noi

“Noi abbiamo aumentato le pene per la corruzione, reintrodotto il reato di falso in bilancio, introdotto il reato di auto-riciclaggio, creato una autorità alla cui guida abbiamo chiamato un magistrato anticamorra che si chiama Raffaele Cantone. E’ un peccato che il M5s non prenda lezioni da chi la corruzione in questi quattro anni l’ha combattuta”.

Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi, parlando alla stampa estera.”Sulla lotta alla corruzione abbiamo fatto molto e vogliamo fare ancora di più”, ha aggiunto.