Macerata, Boldrini a Salvini: ‘perché non ha controllato Traini?’

“La situazione di Macerata nasce da una tragedia, dall’uccisione della giovane Pamela, e la madre ha detto che vuole giustizia e non vendetta. Traini invece ritiene di fare il vendicatore. Questa azione è un atto terroristico, razzista, e lei, che non si è accorto di questo signore della Lega, vuole controllare il Paese e non controlla i suoi? Traini è mosso dall’odio che Salvini da anni fomenta”.

Lo ha detto Laura Boldrini, nel confronto con Matteo Salvini a ‘Otto e mezzo’ su La7. “Sono forse uno psicologo?”, si è difeso il leader leghista. askanews