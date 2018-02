In questa Unione europea è possibile riprendere il controllo democratico?

Il comitato Cittadinanza Attiva Imola , dopo la partecipata proiezione nella primavera scorsa del film “PIIGS” che documenta le ricadute dei Trattati Europei sulla vita dei cittadini soprattutto nei paesi economicamente più vulnerabili, organizza un incontro dal titolo “In questa Unione europea è possibile riprendere il controllo democratico su finanza, politiche economiche e condizioni lavorative?”.

Interverranno il prof. Sergio Cesaratto, docente di Politica monetaria e fiscale dell’ Unione Europea e Alfonso Gianni, saggista e giornalista, che proporranno due punti di vista a confronto: l’appuntamento è per venerdì 16 alle ore 20.45 presso l’Hotel Olimpia a Imola.

L’intento è quello di offrire una possibilità di riflessione e portare nel dibattito cittadino temi che influenzano anche la realtà locale più di quanto pensiamo.

La nostra Costituzione, alla quale facciamo sempre riferimento, ci dice all’articolo 1 che la sovranità appartiene al popolo: cos’è la sovranità se non la somma dei diritti politici di cui ciascun cittadino è portatore? I diritti politici sono ancora validi quando la politica economica e la legge di bilancio devono essere approvate, autorizzate e a volte dettate dalla Unione Europea?

D’altra parte la Costituzione “consente in condizione di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia”. A questo riguardo i Trattati Europei hanno richiesto che ci si attenesse ad una forma particolarmente spinta di austerità, la quale si concretizza in aspetti che toccano i cittadini molto da vicino: si “risparmia”, cioè non si finanziano adeguatamente Sanità, Scuola, pensioni. Questo danneggia maggiormente i cittadini più deboli, ponendosi in netto contrasto con la Costituzione in più articoli. Soprattutto, la giustizia sociale non sarà perseguita.

A chi esattamente abbiamo delegato?

Al termine del confronto sarà possibile rivolgere domande ai relatori, vi attendiamo numerosi!

il comitato Cittadinanza Attiva Imola