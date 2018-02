81enne pestato e rapinato

PESTATO IN CASA PER 100 EURO

PESTATO IN CASA PER 100 EUROMentre il governo minimizza sul problema sicurezza, gli anziani continuano ad essere rapinati e picchiati.Per il Governo le priorità sono il pericolo fascismo e razzismo. Assurdo. #scriviSARDONE #schedaVERDE #regionaliLOMBARDIASE ANCHE PER TE E' INACCETTABILE CONDIVIDI E METTI MI PIACE IL VIDEO E ALLA PAGINA Silvia Sardone

Geplaatst door Silvia Sardone op maandag 12 februari 2018