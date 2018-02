Feltri: ‘In Italia peggio dei fascisti ci sono soltanto gli antifascisti’

Vittorio Feltri in collegamento con lo studio di Non è L’arena: ‘ Il fascismo morto e sepolto 70 anni fa, non può costituire un pericolo’. ‘In Italia peggio dei fascisti solo gli antifascisti’. Quando la sinistra è priva di nemici s’inventa il fascismo. Nei centri sociali si vede di tutto. Diatriba tra fascisti inesistenti e antifascisti militanti che hanno inventato il nemico delle camicie nere.

