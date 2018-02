Asti: profugo danneggia otto auto a sprangate

Il 10 febbraio, un giovane senegalese ospite dell’ex seminario, colto da un raptus di violenza, armatosi di una lunga spranga di ferro ha mandato in frantumi i parabrezza e i lunotti posteriori di otto auto parcheggiate in piazza Catena ad Asti.

Come scrive www.gazzettadasti.it, la furia distruttrice del giovane è stata bloccata solo con l’intervento di suoi compagni e dagli agenti di una volante. Portato in Questura è poi stato ricoverato all’ospedale. Brutta sorpresa per i proprietari delle auto quando sono andati a riprenderle. Danneggiamenti alle vetture parcheggiate sulla stessa piazza si erano già verificati nei giorni scorsi.