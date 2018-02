Renzi minaccia: “Se non vince il Pd, problema per l’Italia”

“Se non vince il Pd, non è un problema solo per il Pd ma anche per l’Italia. Non sciupiamo questa occasione di ripartenza”. Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, durante un pranzo elettorale alla casa del popolo di Lastra a Signa (Firenze).

“La Lega preoccupa – ha aggiunto Renzi -. Domani sarà con noi a Firenze il ministro degli Interni, Marco Minniti. Io sono molto orgoglioso che il ministro degli Interni si chiami Marco Minniti. Se si chiamasse Matteo Salvini mi verrebbero delle preoccupazioni”.

“I Cinque Stelle – ha aggiunto – non vinceranno mai e soprattutto non saranno mai credibili”.

ADNKRONOS