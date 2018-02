Gentiloni: “Meschino chi diffonde paure”

“Dobbiamo rassicurare, c’è un bisogno di sicurezza dei cittadini che non è fittizio o una invenzione della propaganda di questa o quella forza populista o estremista e c’è chi cerca di soffiare su questo bisogno per diffondere paure, un comportamento meschino e irresponsabile”.

Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni ad una iniziativa di Civica e popolare.

“C’è un bisogno – ha aggiunto il presidente del Consiglio – di sicurezza a cui non si risponde con le statistiche sul fatto che ci sono meno reati. Rassicurare le persone con l’impegno delle Forze armate (CHE VENGONO QUOTIDINAMENTE PESTATE DAI DELINQUENTI, ndr) e di sicurezza è fondamentale, il nostro impegno deve essere quello di rassicurare, non è una cosa di destra o di sinistra ma è nel Dna di una forza di governo”.

Il premier ha quindi sottolineato la necessità di “aprire una stagione di nuove riforme. L’Italia – ha detto – non ha alternative che non sia quella di farla sprofondare in una crisi gravissima, può scegliere solo questa strada di non dilapidare quanto fatto e lanciare una nuova stagione di riforme”. ADNKRONOS