Fuga dal Congo: migliaia di profughi sbarcano in Uganda

Migliaia di profughi in fuga dalla Repubblica democratica del Congo hanno attraversato il lago Albert in barca per cercare rifugio in Uganda.

Eyewitness video with commentary taken just now by my colleague @And_Harper. Thousands of refugees fleeing DRC fighting cross Lake Albert by boat to seek refuge in Uganda. @Refugees responding. Needs immense. pic.twitter.com/8DuRMzhDqO

— Melissa Fleming (@melissarfleming) 10 febbraio 2018