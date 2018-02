Salerno, razzismo sul bus: migranti danno in escandescenze e declamano cori contro gli italiani

Attimi di tensione ieri nel piazzale della Stazione di Salerno dove stazionava uno degli autobus sostitutivi del servizio ferroviario diretto a Contursi.

Come scrive SalernoNotizie, a bordo del mezzo in attesa della partenza c’erà già un folto gruppo di extracomunitari pronti a raggiungere il centro di accoglienza di Sicignano, insieme a pendolari che dovevano rincasare dopo una giornata di lavoro o di studio. Improvvisamente un giovane straniero ha dato in escandescenza iniziando dapprima a battere i pugni contro le vetrate del bus, poi a lanciare cori contro il popolo italiano finendo per versare una bottiglia di birra sul mezzo.

L’autista ha dovuto necessariamente chiedere l’intervento della Polizia invitando gli altri passeggeri a scendere dal pullman che non è più partito viste le condizioni.

La tensione è salita quando anche gli altri extracomunitari non hanno preso le distanze dal connazionale ed anzi, hanno anche loro assunto atteggiamenti oltraggiosi verso la restante parte dei passeggeri.

Sul posto è prontamente intervenuta una Volante della Questura per placare gli animi ed identificare il giovane. Presente anche un mezzo di soccorso della Misericordia.