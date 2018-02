Di Battista: “Berlusconi dovrebbe stare a San Vittore”

“In un Paese normale, Berlusconi non starebbe in una villa lussuosa ma a San Vittore, Rebibbia o Regina Coeli”. Lo ha detto Alessandro Di Battista durante un comizio ad Arcore, a poche centinaia di metri dalla villa del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Duro l’attacco rivolto dall’esponente M5S all’ex premier: “Con i pagamenti a Cosa Nostra Berlusconi ha rafforzato quell’organizzazione criminale che ha fatto saltare in aria giudici come Falcone e Borsellino. E poi si vantano di fare la lotta alla mafia”, ha aggiunto.

“Ho dato mandato ai miei legali di procedere nelle sedi opportune” in merito alle dichiarazioni di Alessandro Di Battista, ha detto Silvio Berlusconi intervistato dal Tg La7.