Preoccupante l’indignazione a senso unico della sinistra

ROMA, 8 FEB – “Solidarietà a Matteo Salvini, bersaglio di minacce e intimidazioni nel corso della sua visita a Umbertide.

Chi si nasconde dietro uno striscione e non ha altri argomenti che le minacce mafiose manifesta da solo la propria pochezza. L’impegno a far conoscere al Paese il nostro programma e a diffondere le nostre idee prosegue con ancora maggior forza. Fanno pensare certi silenzi della sinistra, di solito solerte nel condannare le minacce. Evidentemente per qualche loro esponente anche l’indignazione ha colore politico“.

Così l’europarlamentare e vicesegretario federale della Lega Lorenzo Fontana