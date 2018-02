Italo venduta agli americani per 2 miliardi di euro

Gli azionisti di Ntv hanno accettato l’offerta del fondo statunitense Global Infrastructure partners III per l’acquisto dell’intero capitale sociale, per un controvalore di 1,94 miliardi. Lo rende noto un comunicato che annuncia la convocazione del consiglio di amministrazione che prenderà atto della volontà dei soci e provvederà al ritiro della domanda di autorizzazione per la quotazione in Borsa già presentata alla Consob.

È inoltre previsto che gli attuali azionisti di Italo incassino un dividendo di 30 milioni di euro già deliberato dall’assemblea lo scorso 19 gennaio, e che la società acquirente sostenga le spese relative all’interrotto processo di quotazione fino a 10 milioni. L’esborso del fondo statunitense arriva a un controvalore complessivo di 1,98 miliardi.

L’offerta prevede che l’attuale compagine azionaria possa rientrare in possesso di una quota fino al 25% del capitale. La sottoscrizione del contratto di compravendita, “la cui esecuzione (closing) è condizionata all’ottenimento dell’autorizzazione antitrust prevista per legge”, è prevista entro l’11 febbraio”. agi