Giarrusso (M5S): “Io tra le personalità di altissimo livello”

di La7

Acceso dibattito in studio tra Dino Giarrusso (M5S) e Sandro Gozi (PD) sulle selezioni per le candidature alle prossime elezioni dei 5Stelle. ‘Le parlamentarie erano per i posti al proporzionale, le candidature per i collegi uninominali invece sono state per le personalità di altissimo livello alla faccia di chi ha parlato d’incopetenza, ed io sono una di quelle personalità’ dice Giarrusso e Sandro Gozi ribatte: ‘E’ di altissima modestia, complimenti’.