Anziana ospita un migrante in casa, lui la deruba

MODENA. Faceva il ‘tuttofare’ in casa dell’anziana, dove viveva da tempo,

il 40enne del Gambia denunciato dalla squadra mobile di Modena per aver derubato la donna, sottraendole il bancomat poi utilizzato per prelevare 1.500 euro a uno sportello. Determinante è stato l’aiuto della banca, che ha fornito alla vittima informazioni importanti per risalire all’africano.

