Firenze: antifascisti protestano contro Salvini, scontri con la Polizia

Alta tensione e spintoni tra polizia e antagonisti nel centro di Firenze al presidio organizzato da studenti, antagonisti e antifascisti. I manifestanti si erano radunati per protestare contro Matteo Salvini, in città per un appuntamento elettorale in vista del voto del 4 marzo.

“Salvini not welcome nessun spazio ai terroristi, razzisti e fascisti” recitava uno striscione. Tra gli slogan: “Salvini jihadista bianco” e “La vostra campagna elettorale è sporca di sangue”.

H24, immagini di Fabio Falanga, montaggio di Pier Francesco Cari