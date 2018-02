Le regole Pd ai candidati: “Mai scrivere sui social da ubriachi”

“Mai scrivere sui social da stanchi, affamati, ubriachi o peggio”. Arrivano una serie di indicazioni su come muoversi in rete e lavorare on line, come utilizzare nel modo migliore i social, a partire da Facebook e Twitter, nella campagna elettorale per il voto del 4 marzo. Indicazioni presentate durante un seminario che il Pd ha organizzato per i responsabili della comunicazione dei candidati dem.

Una riunione molto tecnica che si è tenuta al Teatro Eliseo di Roma, anche grazie ai contributi di slide, esperti di Facebook e Google e comunicatori dell’agenzia Proforma, che coordina la campagna elettorale dem.

CONSIGLI – Alcune slide circolate sui social sono poi risultate singolari: come quella finita sulla pagina Facebook ‘Gli eurocrati’ che illustra ‘La regola del bicchiere di latte e due biscotti’. Cioè, “mai scrivere sui social da stanchi, affamati, ubriachi o peggio”.

EPIC FAIL – “Quando volete scrivere una cosa terribilmente aggressiva scrivetela in un documento Word. Poi alzatevi, andate in cucina bevete un bicchiere di latte e mangiate due bei biscotti. Tornate e rileggete il testo. Nel 99% dei casi non lo posterete. Ricordate che la reputazione si può compromettere per un solo epic fail. 1.000 post ben fatti non oscurano l’unico pessimo che ti scappa”. ADNKRONOS