Casini: nel Pd vogliono i selfie con me

ROMA, 6 FEB – “La mia candidatura a Bologna suscita grandissimo interesse giornalistico che capisco, ma è assolutamente pacifica girando per Bologna”.

Pierferdinando Casini (Civica Popolare) ai microfoni di 24Mattino su Radio 24, commenta la sua candidatura nel collegio uninominale di Bologna. “Sto facendo una bella campagna elettorale: certo incontro un sacco di gente che in passato era divisa da me in questa città, ma guardi che è il mondo che nel frattempo è cambiato”.

“Ho ricevuto un’accoglienza affettuosissima – dice ancora parlando della Bolognina -; sono rimasto dentro a fare selfie con tutti i dirigenti del partito. Sono uscito e il giorno dopo ho letto sul giornale: ‘Nell’imbarazzo generale arriva Casini’. Se quello è l’imbarazzo generale io sono tranquillo e sereno”. (ANSA)