Moretti (Pd): “Il fenomeno migratorio non lo puoi bloccare, abbassare i toni dell’odio”

La ragione per cui l’emergenza-immigrazione non sarà mai risolta dalla sinistra, indirettamente, la conferma Alessandra Moretti, ospite a Non è l’arena di Massimo Giletti. Ladylike, infatti, nel corso del dibattito sui fatti di Macerata, afferma:

“Il fenomeno migratorio è globale e non lo puoi bloccare, è impossibile. Va governato. E l’Italia si è trovata da sola a governarlo nell’indifferenza totale dell’Europa”.

Insomma, impossibile controllare gli accessi degli irregolari, almeno secondo la Moretti, che fornisce in televisione un’altra ottima ragione per non votare il Pd.