“Mai in Europa il regime islamico di Erdogan”

“Nell’Europa che abbiamo in mente le aspirazioni del presidente turco Erdogan mai troveranno compimento. Un regime islamico che incarcera i giornalisti, che reprime il dissenso, che aizza i musulmani d’Europa a intraprendere una ‘guerra santa’ demografica, che vìola i più basilari diritti umani, mai potrà e mai dovrà essere nell’Unione Europea.

Ed è scandaloso che Bruxelles abbia regalato ad Ankara dieci miliardi di euro per promuovere il processo di un’adesione all’Ue irrealizzabile e impossibile. Erdogan freni le pretese, grazie a forze identitarie come la Lega e i suoi alleati l’UE del futuro sarà scudo a regimi come il suo: mai allargheremo i nostri confini a chi vorrebbe fare dell’Europa una colonia islamica”.

Così l’europarlamentare e vicesegretario federale della Lega Lorenzo Fontana sulle dichiarazioni alla Stampa del presidente turco