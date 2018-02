Islam, Piccardo: Riconoscere la poligamia in Italia. I musulmani voteranno M5s

Da “la Zanzara – Radio 24”

“Israele è uno stato terrorista”, dice subito a La Zanzara su Radio 24 Davide Piccardo, 36 anni, ex leader delle associazioni islamiche di Milano, e uno dei principali leader islamici italiani. Che poi fa l’elogio della poligamia, che a suo parere andrebbe introdotta in Italia:

“Sarebbe una battaglia di civiltà, e andrebbe riconosciuta in Italia. Siccome c’è una situazione diffusissima di uomini con più di una donna, ci vuole per queste donne un riconoscimento sociale e riconoscere dei diritti. Altrimenti vivono come mogli di serie B. Tutto qui”.