Renzi: è incivile parlare di vaccini in campagna elettorale

“Anche stamani c’è stato il dibattito sui vaccini, in cui Salvini, in una strana corrispondenza di amorosi sensi con la sindaca Raggi, mettevano in discussione la legge sui vaccini. Il tema dei vaccini dovrebbe stare fuori dalla campagna elettorale. E’ un principio di inciviltà parlare di vaccini. Propongo un patto: noi smettiamo di parlare di vaccini voi smettete di dire castronerie sui vaccini”.

Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi, presentando il programma elettorale Dem all’Opificio Golinelli a Bologna. (askanews)