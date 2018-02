Lecco: 4 rapine sui treni in tre giorni, denunciati cinque stranieri

Lecco – Quattro rapine in sei giorni sui treni dei pendolari della Milano – Lecco. Ma i carabinieri sono riusciti a identificare e denunciare i cinque rapinatori, tra cui anche un ragazzino del Marocco che vive in provincia di Sondrio. Gli altri sono due 19enni uno del Libano e uno marocchino, un 20enne sempre del Marocco e un altro 20enne del Burkina Faso che abitano in provincia di Lecco.

Secondo i militari del comando provinciale lecchese alle dipendenze del colonnello Pasquale Del Gaudio i cinque a turno hanno assalito uno straniero a calci e pugni il 25 gennaio per derubarlo di soldi e una medaglietta in oro, due giovani studenti alla stazione di Airuno e un pensionato a quella di Lecco il 29 gennaio e un giovane passeggero italiano tra Calolziocorte e Maggianico.

www.ilgiorno.it