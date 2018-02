Sgominata banda che controllava mercato della droga, 5 nigeriani arrestati

Montecatini 1 febbraio 2018 – Gli agenti del commissariato di Montecatini, diretto del vicequestore Mara Ferasin, hanno arrestato cinque nigeriani questa mattina, indiziati in modo grave del reato di spaccio di droga, eroina, in città. Quattro di loro sono finiti in carcere a Pistoia, mentre uno è stato messo ai domiciliari.

I nigeriani – scrive la Nazione – sono stati arrestati in seguito a una serie di servizi mirati, effettuati nelle due stazioni ferroviarie, in modo particolare quella di piazza Gramsci, in via Manin,via Garibaldi, e via Lucchese. La polizia ha sequestrato varie dosi ai numerosi tossicodipendenti che si rifornivano dai pusher nigeriani

Ad alcuni degli spacciatori arrestati è stata anche applicata la gravante di aver svolto il commercio di droga vicino alle scuole. All’operazione di questa mattina hanno collaborato anche la squadra mobile della questura di Pistoia, il reparto prevenzione crimine di Firenze e l’ottavo reparto volo di Firenze, che ha effettuato una serie di riprese dall’alto.