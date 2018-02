Renzi si vanta: abbiamo tolto altri 25 miliardi agli italiani

Dissanguamento

Scrive il segretario del Pd su Facebook

I dati sul recupero dell’evasione fiscale presentati oggi dal direttore Ruffini – alla presenza del Premier Gentiloni e del Ministro Padoan – sono impressionanti.

Tutto compreso siamo oltre quota 25 miliardi€. E ciò si deve a un cambio di strategia: incrocio banche dati, fatturazione elettronica, dichiarazione precompilata, lettere garbate di richiamo. Questo Fisco 2.0 che il giovane Ruffini presentava otto anni fa alla prima Leopolda sta finalmente diventando realtà.

Quando invece i governi scommettevano sulla repressione e sui finanzieri fuori dai negozi a sorpresa, incassavamo la metà di oggi. Segno evidente che la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica consentono di ottenere risultati straordinari.

Per noi la lotta all’evasione è una priorità assoluta e lo stiamo dimostrando con i fatti, non con le parole. Ma occorre continuare estendendo la rivoluzione tecnologica, semplificando norme e procedure e rendendo l’Agenzia delle Entrate sempre più la consulente dei cittadini, non l’aguzzina. Si può fare? Sì, i dati di oggi lo dimostrano.

Pagare tutti permette di pagare meno.

Noi offriamo risultati e chiediamo di andare avanti.

Grillo e Berlusconi sull’evasione fiscale che dicono?